Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
Leggi il giornaleABBONATI

Miglior difesa della Serie A, ecco le chance della Juventus secondo i bookie

In questa scommessa le quote premiano una squadra: di chi si tratta
3 min
quoteScommesseSerie A
Miglior difesa della Serie A, ecco le chance della Juventus secondo i bookie© Marco Canoniero

Il campionato di Serie A è iniziato da poco e sono ancora disponibili tante tipologie di scommesse "Antepost". Tra queste, il miglior attacco del campionato, con i bookie che premiano una squadra: ecco di chi si tratta.

Serie A, chi segna di più? Le quote

Inter sei gol, Cremonese cinque. Per ora la classifica dei gol segnati vede davanti gli uomini di Chivu e Nicola e, secondo i bookmaker, sono i nerazzurri ad avere le maggiori chances di primeggiare in questo ambito di scommessa.

L'ipotesi che sia nerazzurro il miglior attacco del campionato è a 1.85 sulle lavagne di Cplay, Begamestar e NetBet. Alle spalle della Beneamata incalzano Napoli e Juventus, entrambe offerte a 3.50.

Piuttosto accreditata anche la Roma di Gasperini (6.50) che fin qui è ferma ai due gol segnati, in totale, contro Bologna e Pisa.

Miglior difesa

Gli scudetti si vincono con la difesa, vero Conte? Il suo Napoli lo scorso anno ha incassato appena 27 gol, milgior muro d'Italia e D'Europa.

I bookie sono convinti che i partenopei si riconfermeranno, bancando a 1.65 l'ipotesi "Napoli miglior difesa" della Serie A 2025/26. Qui l'Inter insegue, quota 3 su Cplay, Begamestar ed Elabet.

La Juve si gioca a 4.50, Milan e Roma a 5.50.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse