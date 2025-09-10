Pronostico West Ham-Tottenham, vincono gli Spurs? Ecco il parere dei bookie

La parentesi dedicata alle nazionali (una sei giorni all’insegna delle qualificazioni mondiali) si è conclusa e all’orizzonte cominciano ad intravedersi i campionati .

Vince il Tottenham? Le migliori quote per il 2

Sabato riparte la Premier League con il Liverpool da solo, a punteggio pieno, al comando dopo 3 partite inseguito dal Chelsea (che ha 7 punti) e poi un quintetto di squadre tutte a una lunghezza dai “Blues”.

In questa terza posizione c’è anche il Tottenham che, dopo aver espugnato (2-0 al City) l’Etihad Stadium, è crollato in casa sette giorni dopo (0-1) contro il Bournemouth.

Un ko che ha fermato l’avvio di stagione effervescente degli “Spurs” (dopo la conquista dell’Europa League era arrivata, a metà agosto, anche la conquista della Supercoppa europea a spese, nientemeno, del Psg) ridimensionandone un po’ le ambizioni.

Il test per capire meglio dove potranno arrivare Vicario e compagni arriva già questo sabato con la trasferta (si fa per dire perché si resta a Londra) sul campo del West Ham che, dopo aver perso le prime due di campionato contro Sunderland e Chelsea (più l’eliminazione dalla Efl Cup per mano dei Wolves), prima della sosta ha sbancato Nottingham andando a vincere lì per 3-0.

Un episodio isolato o un segnale di ripresa? Proviamo per il momento a propendere per la prima ipotesi dando fiducia, sabato, al Tottenham.

Il 2 degli Spurs è offerto a 2.10 da Cplay e Begamestar, a 2.07 da Unibet. L'1 degli Hammers vale 3.30 per Bet365 e 888Sport, 3.25 per AdmiralBet.