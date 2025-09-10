Tuttosport.com

Newcastle-Wolves, analisi e pronostico: primo sorriso per Tonali e compagni?

Sfida tra due formazioni che si trovano nei bassifondi della classifica: serve un immediato cambio di rotta
2 min
NewcastleWolvespronostico
Newcastle-Wolves, analisi e pronostico: primo sorriso per Tonali e compagni?© Getty Images

Tra le partite in programma nel pomeriggio di sabato, si fa notare Newcastle-Wolves, non certo per la posizione di classifica delle due squadre ma, al contrario, per la presenza di entrambe nei bassifondi della graduatoria.

Newcastle favorito secondo i bookmaker

Da tempo il Newcastle non partiva così male. Due soli punti conquistati nelle prime 3 giornate avendo perso in casa 2-3 con il Liverpool (e questo ci poteva anche stare) ma pareggiando, prima e dopo e a reti inviolate, contro Aston Villa e Leeds.

Un bottino sicuramente magro ma comunque migliore di quello raccolto dai Wolves che fin qui non hanno... raccolto proprio nulla.

Tre partite e 3 ko in avvio di Premier per i “Lupi” che sabato, contro una formazione che ha necessità di far punti (e che è migliore, almeno sulla carta, sotto il profilo tecnico e qualitativo) non sembra abbiano troppe chances di invertire la rotta.

Il campionato inglese riesce spesso a regalare sorprese ma il Newcastle, in quest’ottica, sembra aver già dato. Fiducia al segno 1.

La vittoria di Tonali e compagni è proposta a 1.44 da Cplay e Begamestar, a 1.42 da Snai e LeoVegas.

