X Factor 2025 al via! Il giudice del vincitore? Per le quote il favorito è...

Giovedì 11 settembre prende il via la nuova edizione di X Factor . Si parte come sempre con le tre serate dedicate alle Audition , per poi passare ai Bootcamp e annesse novità : ai concorrenti selezionati nella prima fase serviranno quattro sì da parte dei giudici per approdare allo step delle Last Call , l'ultimo prima degli attesissimi Live . Scopriamo, attraverso le quote dei bookmaker , chi è il favorito nella scommessa " Giudice del vincitore di X Factor 2025 ".

Scommesse X Factor: le quote sul "giudice del vincitore"

Tra le novità di quest'anno c'è lui, Francesco Gabbani, il giudice che ha preso il posto di Manuel Agnelli, che ha trionfato nella scorsa edizione con la sua concorrente Mimì Caruso.

Insieme ad Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi (tutti confermati), il due volte vincitore di Sanremo è pronto per un appassionante viaggio musicale che culminerà con la finale del 4 dicembre, ancora in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli.

Quale giudice ha più chances di lanciare il giovane vincitore dello show? Per i bookmaker Achille Lauro parte un gradino sopra agli altri: è quotato a 3 da Cplay e Begamestar, a 2.50 da Elabet.

Dietro di lui Francesco Gabbani a 3.50, poi Jake La Furia e Paola Iezzi a quota 4.

Puntate aperte anche sulla "Categoria del vincente", qui la preferenza dei bookie va verso l'opzione "Uomo" a 2.50. Una donna che vince X Factor paga 2.50, un gruppo chiude a 3.25.