Pronostico Leverkusen-Eintracht, le migliori quote dell'anticipo di Bundesliga

Due sole giornate e poi stop. Anche in Germania il campionato si è fermato per lasciare spazio alle nazionali ma in questo fine settimana la Bundesliga riparte. E riparte con tre squadre al comando a punteggio pieno (6 punti in 180 minuti per Bayern, Eintracht e la matricola Colonia promossa dopo aver vinto la Zweite Liga) seguite da un altro terzetto (con 4 punti) formato da Dortmund, St.Pauli e Wolfsburg.

Sfida con tanti gol? Cosa dicono le quote

Nelle primissime posizioni colpisce l’assenza del Leverkusen che non poteva iniziare il torneo in maniera più disastrosa. Un ko casalingo all’esordio (1- 2) contro l’Hoffenheim a cui ha fatto seguito il pareggio per 3-3 a Brema prendendo 2 reti nel quarto d’ora finale con il Werder in inferiorità numerica dal 63’.

Un avvio che ha fatto venire i brividi alla dirigenza delle “Aspirine” che, dopo due soli mesi, non hanno esitato a esonerare Erik ten Hag affidando la squadra a Kasper Hjulmand che domani sera, nel tradizionale anticipo del venerdì, farà il suo esordio sulla panchina del Leverkusen alla BayArena.

Un esordio che più complicato non poteva essere visto che di fronte ci sarà l’Eintracht capace, prima della sosta, di battere sia il Werder (4-1) a Francoforte che l’Hoffenheim (3- 1) in trasferta. Proprio le squadre contro cui Schick e compagni non hanno brillato. Due partite con Over 2,5 e Goal per il Leverkusen, due partite con Over 2,5 e Goal per l’Eintracht... almeno uno dei due esiti (ma anche entrambi) potrebbe scapparci anche domani.

Il Goal è offerto a 1.44 da Cplay e Begamestar, a 1.42 da LeoVegas. L'Over 2,5 si gioca a 1.48 su Cplay, a 1.47 su AdmiralBet e a 1.46 su Marathonbet.