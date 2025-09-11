Pronostico Heidenheim-Dortmund: la Juventus studia i suoi euro-avversari

Dortmund favorito: le migliori quote per il 2

Sabato pomeriggio, infatti, i BVB saranno di scena a Heidenheim contro una formazione che dopo due turni è ancora ferma a quota zero punti in classifica (ko rimediati contro Wolfsburg e Lipsia).

Il Dortmund, che martedì sfiderà la Juventus all'esordio in questa edizione di Champions League, ha pareggiato 3-3 all’esordio contro il St.Pauli (ma era in vantaggio 3-1 all’85’ quando è rimasto in 10 subendo poi 2 reti in 3 minuti tra l’86’ e l’89’) e ha battuto 3-0 l’Union nel turno successivo.

Il 2 sembra una scelta obbligata ed è anche il segno più appoggiato da tutti i bookmaker.

Il blitz dei gialloneri si può giocare a 1.55 su Cplay e Begamestar, a 1.54 su LeoVegas, a 1.53 su BetFlag.