Pronostico Heidenheim-Dortmund: la Juventus studia i suoi euro-avversari

Sabato l'impegno dei gialloneri in Bundesliga, poi martedì la sfida in Champions contro i bianconeri di Tudor
2 min
heidenheimDortmundquote
Pronostico Heidenheim-Dortmund: la Juventus studia i suoi euro-avversari

In Bundesliga all’inseguimento del trio di testa c’è il Borussia Dortmund che riprende la sua corsa in campionato con una trasferta possibile.

Dortmund favorito: le migliori quote per il 2

Sabato pomeriggio, infatti, i BVB saranno di scena a Heidenheim contro una formazione che dopo due turni è ancora ferma a quota zero punti in classifica (ko rimediati contro Wolfsburg e Lipsia).

Il Dortmund, che martedì sfiderà la Juventus all'esordio in questa edizione di Champions League, ha pareggiato 3-3 all’esordio contro il St.Pauli (ma era in vantaggio 3-1 all’85’ quando è rimasto in 10 subendo poi 2 reti in 3 minuti tra l’86’ e l’89’) e ha battuto 3-0 l’Union nel turno successivo.

Il 2 sembra una scelta obbligata ed è anche il segno più appoggiato da tutti i bookmaker.

Il blitz dei gialloneri si può giocare a 1.55 su Cplay e Begamestar, a 1.54 su LeoVegas, a 1.53 su BetFlag.

