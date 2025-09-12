Serie B, stasera l'anticipo Avellino-Monza: quote e pronostico

Due partite fin qui giocate dall’ Avellino e due partite fin qui giocate dal Monza . L’ anticipo di oggi della terza giornata di serie B mette di fronte due formazioni che hanno un elemento in comune e un elemento... opposto.

Poche reti al Partenio? Numeri e quote dicono...

Nell’arco dei primi 180 minuti del torneo cadetto, infatti, entrambe hanno collezionato un pareggio (1-1 a Modena i biancoverdi, 1-1 a Bari i lombardi) ma mentre gli irpini hanno esordito con una sconfitta (0-2 in trasferta contro il Frosinone) i brianzoli hanno superato di misura (1-0 in casa) il Mantova.

L’Avellino, dopo due gare lontano dai propri tifosi, oggi fa il suo esordio al Partenio contro una formazione che, prima dell’inizio del campionato, è stata eliminata dalla Coppa Italia proprio dal Frosinone (sì, gli stessi ciociari che una settimana più tardi hanno battuto i campani) e questo confronto a distanza permette all’Avellino di alimentare speranze positive per il match di stasera (anche se le quote concedono maggiore fiducia ai brianzoli).

Per completezza di informazione bisogna aggiungere che l’esordio in Coppa Italia è stato negativo anche per i “Lupi” che sono stati subito estromessi dalla competizione perdendo 1-0 sul campo dell’Audace Cerignola.

In questo avvio di stagione non si può certo dire che Avellino e Monza abbiano impressionato per la fase offensiva e allora, dopo 3 Under 2,5 ciascuno nelle 3 gare ufficiali fin qui disputate, forse è ancora l’Under 2,5 a meritare le maggiori attenzioni.

Dopo il tris potrebbe arrivare anche il... poker. L'Under 2,5 è offerto a 1.62 da Cplay e Begamestar, a 1.61 da Bet365, a 1.60 da Snai.