Il Siviglia di Alexis Sanchez batte il Siviglia? Le quote dicono...

L’avvio di stagione, come tutta la precedente (chiusa al quart’ultimo posto a un solo punto dalla retrocessione), non era stato esaltante con due ko di fila contro Athletic Bilbao e Getafe ma poi, prima della sosta, è arrivato il 2-0 sul campo del Girona che ha dato un po’ di fiducia al Siviglia.
Vince il Siviglia? Le quote dei bookie per il segno 1
Un Siviglia che ha deciso di migliorare il proprio organico con un paio di innesti di qualità, seppur... stagionati. E così stasera, nell’anticipo con la matricola Elche (imbattuta con 5 punti frutto dei pareggi con Betis e Atletico Madrid più la vittoria sul Levante), dovrebbero fare il loro esordio Alexis Sanchez e Cesar Azpilicueta che portano al Ramon Sanchez Pizjuan un bagaglio enorme di esperienza.
Basterà per fare la differenza? Staremo a vedere. Intanto intriga comunque l’1 che vale 1.84 per Cplay e Begamestar, 1.81 per LeoVegas.