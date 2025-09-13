Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
Leggi il giornaleABBONATI

City contro United, come finirà il derby di Manchester? Per i bookie c'è un chiaro favorito

Red Devils avanti di un punto in classifica rispetto ai Citizens, prossimi avversari del Napoli in Champions League
3 min
Manchester CityManchester Unitedpronostico
City contro United, come finirà il derby di Manchester? Per i bookie c'è un chiaro favorito© Getty Images

Siamo solo alla quarta giornata di Premier League ma il derby di Manchester è già un appuntamento da non fallire per City e United. I Citizens hanno 3 punti contro i 4 dei Red Devils, che prima della sosta hanno battuto il Burnley con enormi sofferenze. Ecco quote e pronostico di City-United, in programma domenica 14 settembre alle 17.30.

Segnano entrambe? Quanto paga l'esito Goal nel derby di Manchester

Le due sconfitte consecutive rimediate contro Tottenham e Brighton hanno fatto sorgere i primi (grossi) dubbi sulle reali potenzialità del City di Guardiola, prossimo avversario del Napoli in Champions League. In più, la parte blu di Manchester non ha mai festeggiato un successo nel derby negli ultimi 4 scontri diretti con i "cugini".

Eppure, nell'occasione le quote dei bookie premiano Haaland e compagni. Il segno 1 finale si gioca a 1.71 su Cplay e Begamestar, a 1.70 su Eurobet e Snai e a 1.65 su Bwin. Più alta l'offerta per il 2 dei Red Devils, vittoriosi a 4.50 su Sisal, a 4.45 su Netwin e 4.25 su BetFlag.

Fin qui cinque le reti realizzate dal City contro le 4 dei Red Devils, 4 è anche il computo relativo ai gol subìti da parte di entrambe.

Con questi dati, l'esito Goal avanza la sua candidatura e si può giocare a 1.57 su Cplay e Begamestar, a 1.53 su Planetwin, a 1.50 su Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse