City contro United, come finirà il derby di Manchester? Per i bookie c'è un chiaro favorito

Siamo solo alla quarta giornata di Premier League ma il derby di Manchester è già un appuntamento da non fallire per City e United . I Citizens hanno 3 punti contro i 4 dei Red Devils, che prima della sosta hanno battuto il Burnley con enormi sofferenze. Ecco quote e pronostico di City-United , in programma domenica 14 settembre alle 17.30.

Segnano entrambe? Quanto paga l'esito Goal nel derby di Manchester

Le due sconfitte consecutive rimediate contro Tottenham e Brighton hanno fatto sorgere i primi (grossi) dubbi sulle reali potenzialità del City di Guardiola, prossimo avversario del Napoli in Champions League. In più, la parte blu di Manchester non ha mai festeggiato un successo nel derby negli ultimi 4 scontri diretti con i "cugini".

Eppure, nell'occasione le quote dei bookie premiano Haaland e compagni. Il segno 1 finale si gioca a 1.71 su Cplay e Begamestar, a 1.70 su Eurobet e Snai e a 1.65 su Bwin. Più alta l'offerta per il 2 dei Red Devils, vittoriosi a 4.50 su Sisal, a 4.45 su Netwin e 4.25 su BetFlag.

Fin qui cinque le reti realizzate dal City contro le 4 dei Red Devils, 4 è anche il computo relativo ai gol subìti da parte di entrambe.

Con questi dati, l'esito Goal avanza la sua candidatura e si può giocare a 1.57 su Cplay e Begamestar, a 1.53 su Planetwin, a 1.50 su Snai.