Il pronostico di Roma-Torino: Baroni a caccia dei primi gol in campionato

Roma-Torino è il lunch match domenicale della 3ª giornata di Serie A. Gasperini ha nel mirino la terza vittoria consecutiva dopo l'1-0 inflitto a Bologna e Pisa. I granata di Baroni hanno un solo punto in classifica ma nella casella dei gol segnati campeggia ancora lo "zero". Ecco le migliori quote e il pronostico di Roma-Torino.
Scommesse su primo tempo e Multigol
Roma meglio nel primo tempo contro il Bologna ma (dopo lo 0-0 parziale) il gol partita è arrivato nella ripresa, con Wesley. Al contrario, giallorossi più convincenti nella ripresa contro il Pisa e proprio nella ripresa è arrivato il mancino risolutivo di Soulé. Che primo tempo sarà quello dell'Olimpico tra Roma e Torino?
I bookie si sentono di scongiurare il "pericolo" di un noioso 0-0 al 45'. L'Over 0,5 primo tempo figura infatti a 1.38 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.36 su quella di Sisal.
Con riferimento alle scommesse sul numero di reti totali nell'incontro, è da segnalare l'opzione "Multigol 2-4". Vale 1.54 per Cplay e Begamestar, 1.55 per Elabet.
A quanto è quotato un gol di Ferguson al Torino
In questa sosta per le gare delle nazionali, Evan Ferguson ha giocato due partite con la maglia dell'Irlanda e segnato due gol.
Il nuovo centravanti giallorosso dopo le buone prove contro Bologna e Pisa (suo l'assist per Soulé) va a caccia del primo centro con la maglia della Roma.
Su Cplay e Begamestar l'opzione "Ferguson marcatore" è quotata a 2.60 mentre Elabet si ferma a 2.50.