Sassuolo-Lazio, pronostico Goal/No Goal e non solo: in agguato c'è il Var...

Neroverdi ultimi in classifica, i biancocelesti vogliono dare continuità alla netta vittoria sul Verona
2 min
SassuoloLazioScommesse
Sassuolo-Lazio, pronostico Goal/No Goal e non solo: in agguato c'è il Var...© BARTOLETTI

Domenica 14 settembre, alle 18, va in scena un match potenzialmente molto divertente come Sassuolo-Lazio. I neroverdi sono ancora a secco di punti, biancocelesti a quota 3 dopo la larga vittoria sul Verona che ha permesso a Sarri di voltare pagina dopo il ko al debutto con il Como.

Arbitro consulta Var? Quanto vale per i bookie

Sono già cinque le reti subìte dai neroverdi, due quelle all'attivo, entrambe segnate contro la Cremonese. La sensazione è che la squadra di Grosso il meglio di sè possa sprigionarlo con il suo tridente, ispirato da Berardi.

La Lazio vista contro il Verona dà la sensazione di poter far male a questo Sassuolo, segnando anche più di una rete.

Come pronostico di Sassuolo-Lazio un esito come il Goal sembra calzare a pennello: vale 1.72 per Cplay e Begamestar, 1.70 per 888Sport.

Tra le scommesse alternative, va segnalata l'eventualità di un ricorso dell'arbitro al monitor Var: quota 3.50 su Cplay e Begamestar, 3.25 su Sisal.

