Juventus-Inter con pochi gol? Così dicono i precedenti

Come successo in Premier League con Liverpool-Arsenal , anche in Serie A il primo grande scontro diretto arriva alla terza giornata. L’Allianz Stadium di Torino si infiamma per la super sfida Juventus-Inter (ore 18). Per i bianconeri l’intrigante prospettiva di volare a quota 9 punti dopo le vittorie (con clean sheet) su Parma e Genoa e, allo stesso tempo, di lasciare fermi a 3 punti i rivali nerazzurri . Il flop con l’Udinese ha aperto qualche crepa tra le certezze interiste, che poggiavano sul 5-0 inflitto al Torino all’esordio.

My Combo: la sintesi su Juventus-Inter

L’Inter ha poi qualche conto in sospeso con la storia: zero successi negli ultimi quattro precedenti con la Juve andati in scena sotto la Mole, due dei quali terminati senza vincitori nè vinti.

Ecco perchè, nella visione My Combo di SisalTipster, il derby d’Italia può regalare un risultato di parità. Equilibrio, dunque, e pochi gol. Già, perchè ben 10 degli ultimi 12 scontri diretti, in tutte le competizioni (e al 90’), sono terminati con meno di tre reti totali.

Previsti abbracci prima e dopo la gara ma in campo non si faranno complimenti. In Juve-Inter tiene banco la sfida in famiglia tra i fratelli Thuram, Khéphren e Marcus.

Occhi puntati sull’attaccante di Chivu con riferimento al giocatore che segnerà il primo gol dell’incontro. Lui e Lautaro Martinez incroceranno le zone presidiate da Federico Gatti, un combattente per natura. Per il centrale bianconero già un’ammonizione a carico, ricevuta contro il Parma. Il giallo-bis può arrivare contro l’Inter.

Come detto, nel recente passato il derby d’Italia è stato più combattuto che spettacolare. Eppure, negli ultimi tredici scontri diretti non c’è stato alcun match a reti inviolate tra bianconeri e nerazzurri. L’ultimo 0-0 risale al 9 febbraio 2021, partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

In sintesi, ecco la visione My Combo di Juventus-Inter secondo SisalTipster:

1) Pareggio 2) Meno di tre reti segnate 3) Marcus Thuram primo marcatore 4) Gatti cartellino.

My Combo: la sintesi su Fiorentina-Napoli

Sono due ma a ben guardare... diventano quattordici. Di che si tratta? Dei risultati utili consecutivi inanellati dal Napoli di Conte in Serie A. I campioni d’Italia in carica sono di scena stasera (20.45) al Franchi contro la Fiorentina, reduce dai pareggi in esterna contro Cagliari (1-1) e Torino (0-0).

Uno stadio che porta bene ai partenopei, imbattuti nelle ultime sette visite a Firenze: tre pareggi e quattro successi. Statistiche che, nella visione My Combo di SisalTipster, premiano la vittoria azzurra in questa interessante sfida.

Contro Sassuolo e Cagliari la difesa azzurra ha retto senza particolari problemi. Qui però l’asticella si alza, anche in considerazione del livello di avversari come Moise Kean (tre gol in pochi giorni con la maglia dell’Italia).

Il secondo step della My Combo prevede quindi che in Fiorentina-Napoli entrambe possano andare a segno. Così è stato, in fondo, in due degli ultimi tre precedenti.

Lukaku sarà out ancora a lungo, Lucca come pure il neo arrivato Hojlund hanno bisongo di tempo per inserirsi al meglio. E allora? No problem se sulla trequarti c’è tutto ciò che serve per far male agli avversari. McTominay protagonista con gol o assist: semaforo verde per questa eventualità.

Per le sanzioni disciplinari guardare in casa viola. Fascia al braccio, leadership e grinta da vendere. Luca Ranieri nello scorso campionato ha ricevuto sette ammonizioni in 36 presenze. Un cartellino al difensore di Pioli va a chiudere la My Combo.

E a proposito di gialli: dall’analisi dei recenti scontri diretti emerge un dato interessante, relativo ai cartellini. Negli ultimi quattro precedenti tra viola e partenopei non è mai stata superata la soglia delle tre ammonizioni totali. Si è arrivati a quota sei gialli in Napoli-Fiorentina (1-3) dell’8 ottobre 2023.

In sintesi, ecco la visione My Combo di Fiorentina-Napoli secondo SisalTipster:

1) Vittoria Napoli 2) Entrambe a segno 3) McTominay gol o assist 4) Ranieri cartellino.