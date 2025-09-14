Serie A, le migliori quote e il pronostico di Como-Genoa

Como-Genoa è l’ultimo dei due posticipi con cui si chiude la terza giornata di serie A . Una sfida che arriva dopo che i liguri hanno giocato i primi 180 minuti in casa (pareggio per 0-0 contro il Lecce all’esordio e sconfitta per 0-1 nell’impegno successivo contro la Juventus) e adesso affrontano la prima (e anche impegnativa) trasferta della stagione.

Vince il Como? Le migliori quote per il segno 1

Il Como, infatti, già nel finale dello scorso campionato aveva fatto un salto di qualità e anche l’avvio di questo non è stato da meno visto che è partito battendo nel turno di Coppa Italia il Sudtirol (3-1) ma, soprattutto, superando poi la Lazio per 2-0.

I lariani sono poi inciampati a Bologna dove hanno perso per 1-0 ma facendo registrare il 64% di possesso palla con la bellezza di 13 tiri totali di cui, però, soltanto 2 nello specchio della porta. Stando a quanto visto nelle prime due giornate il Genoa è molto attento a non prenderle piuttosto che a darle e anche lunedì sera, contro una formazione invece propensa all’attacco, potrebbe ulteriormente spingere in questa direzione sperando di avere magari l’occasione per colpire.

In sintonia con le quote si parte doverosamente con il segno 1. La vittoria di Nico Paz e compagni è offerta a 1.64 da Cplay e Begamestar, a 1.63 da Bwin e a 1.61 da LeoVegas.

Il 2 del Genoa oscilla tra 5.50 e 6, il pareggio è invece proposto a 3.70.