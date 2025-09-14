Pronostico Verona-Cremonese, Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio

Lo 0-0 in Coppa Italia prima dell’inizio del campionato e la conseguente eliminazione ai rigori pe mano del Palermo, avevano fatto pensare ad una stagione in salita per la Cremonese . E invece, appena tornati in A, i grigiorossi sono andati a vincere, all’esordio, a San Siro contro il Milan (2-1) e hanno concesso il bis, sette giorni dopo superando in casa il Sassuolo per 3-2.

Massimo due reti al Bentegodi? Le quote...

Lombardi dunque a punteggio pieno dopo due giornate e morale alle stelle anche se, è giusto sottolinearlo, siamo solo all’inizio e il difficile arriva adesso, a partire dalla trasferta di lunedì pomeriggio al Bentegodi contro un Verona che, al contrario, nei primi 180 minuti ha brillato poco.

Gli scaligeri hanno infatti... fatto l’esatto contrario della Cremonese. Hanno pareggiato per 1-1 contro l’Audace Cerignola nel primo turno di Coppa Italia (ma sono comunque andati avanti vincendo ai rigori) e hanno replicato alla prima di campionato pareggiando, nuovamente per 1-1, a Udine. Poi è arrivata la sveglia con la sconfitta per 4-0 all’Olimpico contro la Lazio che lascia i gialloblù con un solo punto in classifica.

Con questa situazione è evidente che il Verona non può permettersi passi falsi altrimenti la stagione si mette da subito in salita.

Anche per Vazquez e compagni è importante non perdere per mettere altro fieno in cascina (più avanti potrebbe tornare utile) e la possibilità di assistere ad un match dove la tattica e le difese hanno il sopravvento esiste ed è per giunta concreta.

In queste situazioni (e dopo 2 Over 2,5 di fila per i grigiorossi) è l’Under 2,5 che sembra meritare un pizzico di fiducia in più.

Un match con massimo due reti vale 1.54 per Cplay e Begamestar, 1.53 per Bet365, 1.52 per Sisal.