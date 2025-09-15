Tuttosport.com

Champions League, De Zerbi cerca l'impresa contro il Real di Mbappé: il pronostico

Il Marsiglia inizia la sua avventura in casa dei Galacticos: le quote del match
2 min
Real MadridMarsigliapronostico
Champions League, De Zerbi cerca l'impresa contro il Real di Mbappé: il pronostico© EPA

Quattro partite in campionato e quattro vittorie per il nuovo Real Madrid targato Xabi Alonso. Il post Ancelotti per le “Merengues” sembra iniziato nel migliore dei modi e il debutto martedì in Champions League servirà come ulteriore conferma di questa impressione.

Per le quote l'1 non si discute

Avversario di Mbappè e compagni sarà il Marsiglia di Roberto De Zerbi che pure ha giocato 4 volte in campionato collezionando, però, 2 vittorie e 2 sconfitte.

I 2 ko sono arrivati nelle 2 trasferte affrontate (doppio 0-1 prima a Rennes e poi a Lione) mostrando un black out esterno da parte dell’OM. Un segnale pericoloso se si considera che al Bernabeu l’impegno sarà ancora più difficile.

L’1 non si discute (ma paga poco), meglio l’Over 2,5: quota 1.41 su Cplay e Begamestar, 1.40 su 888Sport, 1.38 su AdmiralBet.

