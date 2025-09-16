Pronostico Athletic Bilbao-Arsenal, le quote sorridono ai Gunners

Era più o meno da una decina di anni che l’ Athletic Bilbao mancava dalla Champions League (l’ultima partecipazione, con eliminazione già nella fase a gironi, risale alla stagione 2014- 2015) e proprio l’undici basco è una delle formazioni che apre la fase (stavolta) campionato della più prestigiosa competizione continentale di quest’anno.

Le migliori quote per il 2 dell'Arsenal

Il debutto non poteva essere più complicato visto che gli spagnoli di fronte avranno l’Arsenal che punta non solo alla conquista della Premier ma anche a essere protagonista in Europa.

Certo è doveroso ricordare che proprio l’Athletic, soltanto nel maggio scorso, fu eliminato in semifinale di Europa League dal Manchester Utd perdendo all’andata in casa 3-0 (unica sconfitta dell’intera manifestazione al San Mames) e andando di nuovo ko (4-1) al ritorno.

Il quarto posto in campionato ha spalancato comunque le porte della Champions ma le ultime due esibizioni mettono un po’ in crisi le convinzioni sul rendimento interno della compagine basca.

Un doppio 0-1 prima in amichevole con l’Osasuna e poi, nell’ultimo turno di campionato, contro il modesto Alaves. E l’Arsenal? I “Gunners” hanno iniziato la Premier League battendo il Manchester Utd (1-0)in trasferta e vincendo in casa contro Leeds (5- 0) e Nottingham (3-0) con l’unico neo del ko a Liverpool (0-1) su un calcio di punizione di Szoboslai a una decina di minuti dalla fine del match.

L’annotazione però più importante riguarda la finale di Emirates Cup (era il 9 agosto scorso) che vedeva di fronte proprio Arsenal e Bilbao. Il risultato finale? 3-0 per i londinesi.

Con queste premesse è il 2 che sembra meritare i favori del pronostico. La vittoria dei londinesi si può giocare a 1.83 su Cplay e Begamestar, a 1.82 su Betfair, a 1.80 su Bet365.