Pronostico Benfica-Qarabag, ecco un esito dalla quota super

In serata tocca al Benfica che ospita il sorprendente Qarabag che, finora, aveva preso parte soltanto all’Europa League dello scorso anno (eliminato al termine della fase campionato con soli 3 punti e prendendo almeno 2 reti in ognuna delle 7 sconfitte rimediate).

Quanti gol al da Luz? Ecco il consiglio

Il Benfica è imbattuto dall’inizio di questa nuova stagione (dal 26 luglio, per intenderci) con 8 vittorie e 2 pareggi nelle 10 partite disputate e nei preliminari di Champions ha fatto fuori Nizza e Fenerbahce (senza subìre reti).

Facile prevedere una gara di contenimento da parte degli azeri con i portoghesi impegnati a scardinare la difesa avversaria.

Segno 1 ovviamente ma con un occhio rivolto all’Under 2,5 che presenta una quota interessantissima: 2.43 su Cplay e Begamestar, 2.40 su Netwin, 2.37 su Bwin.