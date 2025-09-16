Pronostici Champions League: Psg-Atalanta: l'analisi del match

Show in arrivo a Parigi

Percorso netto per la squadra di Luis Enrique in Ligue 1: quattro vittorie su quattro e tre gare chiuse con porta inviolata. In precedenza, Vitinha e soci avevano trionfato in Supercoppa europea contro il Tottenham, ai rigori, pareggiando 2-2 al 90’. Inevitabile che i favori del pronostico siano tutti per il Psg: segno 1 quotato a 1.45, per il 2 bergamasco l’offerta può arrivare fino a 7. Almeno una rete sia nel primo che nel secondo tempo? Tale eventualità è proposta a 1.50. Entrambe le porte violate al novantesimo invece sono offerte su Cplay a 1.74, su Goldbet a 1.75 e su Snai a 1.67.