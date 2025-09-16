Champions League: quote e pronostico di Ajax-Inter

Archiviato il ko nel derby d’Italia, l’Inter di Chivu è attesa dall’esordio nella fase campionato di Champions in casa dell’Ajax. Una squadra che ha iniziato il suo campionato vincendo con due gol di scarto le tre gare interne finora giocate (contro avversari modesti). I nerazzurri si presentano ad Amsterdam con la consapevolezza di dover presentare una fase difensiva adeguata al palcoscenico europeo: sei gol al passivo in tre partite sono troppi per chi ha l’obbligo di puntare anche quest’anno a fare strada nel torneo.