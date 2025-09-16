Champions League, pronostico e statistiche di Bayern Monaco-Chelsea

Molte reti in vista all'Allianz Arena

All’Allianz Arena il Bayern ha spazzato via Lipsia e Amburgo con un complessivo 11-0. Vero, il Chelsea è di ben altro spessore (e in estate ha vinto il Mondiale per club battendo il favoritissimo Psg) ma il rischio di subìre una sconfitta all’esordio per i londinesi è molto alto. Le quote confermano questa impressione: segno 1 a 1.65, il blitz dei Blues si gioca a 4.60. Detto dell’attacco del Bayern Monaco, il Chelsea “risponde” così: almeno due gol segnati in otto delle ultime nove partite. In questo contesto si fa strada l’ipotesi dell’Over 2,5: esito proposto su Cplay a 1.48, su Snai a 1.47 e su Bet365 a 1.50.