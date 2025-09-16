Tuttosport.com

Champions League, pronostico e statistiche di Bayern Monaco-Chelsea

Entrambe le compagini in campo hanno le carte in regola per segnare almeno una rete
2 min
Champions LeagueBayern Monacochelsea
Champions League, pronostico e statistiche di Bayern Monaco-Chelsea© Getty Images

Cinque vittorie nelle prime cinque gare ufficiali con 19 reti all’attivo. Non poteva iniziare meglio la stagione del Bayern Monaco, che stasera debutta in casa contro il Chelsea. Inizio complicato dunque per Enzo Maresca, che in Premier League ha collezionato due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate.

Molte reti in vista all'Allianz Arena

All’Allianz Arena il Bayern ha spazzato via Lipsia e Amburgo con un complessivo 11-0. Vero, il Chelsea è di ben altro spessore (e in estate ha vinto il Mondiale per club battendo il favoritissimo Psg) ma il rischio di subìre una sconfitta all’esordio per i londinesi è molto alto. Le quote confermano questa impressione: segno 1 a 1.65, il blitz dei Blues si gioca a 4.60. Detto dell’attacco del Bayern Monaco, il Chelsea “risponde” così: almeno due gol segnati in otto delle ultime nove partite. In questo contesto si fa strada l’ipotesi dell’Over 2,5: esito proposto su Cplay a 1.48, su Snai a 1.47 e su Bet365 a 1.50.

