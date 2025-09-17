Il pronostico di Manchester City-Napoli: per le quote inglesi favoriti ma...

Il conto è presto fatto. C’era una sola probabilità su 32 che il Napoli prendesse come avversario il Manchester City (36 le squadre che hanno preso parte al sorteggio della fase campionato della Champions League meno le 3 altre italiane) e per Kevin De Bruyne, neoacquisto degli azzurri partenopei, il debutto nella più prestigiosa competizione continentale è proprio all’Etihad Stadium (il suo stadio per una vita), proprio contro la formazione nella quale giocava fino a un paio di mesi fa.
Segnano entrambe? Le quote dei bookie
Il ritorno del Napoli in Champions League parte dunque da Manchester contro la formazione di Guardiola che ha iniziato la stagione a corrente alternata.
Una vittoria all’esordio in Premier League contro i Wolves a cui hanno però fatto seguito 2 ko contro Tottenham prima e Brighton poi. Infine, domenica scorsa, la vittoria nel derby contro lo Utd per 3-0.
Un andamento che lascia aperta la porta della speranza alla formazione di Antonio Conte che, al contrario, viene da un 3 su 3 in avvio di serie A (battute, nell’ordine, Sassuolo, Cagliari e Fiorentina con 6 reti complessivamente realizzate e soltanto 1 subìta).
Per le quote l’1 non sembra in discussione: vale 1.65 per Cplay e Begamestar, 1.61 per LeoVegas. Il 2 del Napoli paga mediamente 5 volte la posta.
Ma, forse, il Napoli ha qualche carta da giocare. Hojlund, fino a fine agosto un “Red Devil”, potrebbe sentire ancora la rivalità con i cugini del City (e ha dimostrato contro la Fiorentina di saperci fare) senza contare che nel calcio esiste la “legge dell’ex” (e nessuno più di KDB potrebbe farla rispettare ancora una volta).
Può starci il Goal, pagato 1.71 da Cplay e Begamestar, 1.70 da Sisal.