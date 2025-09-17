Il pronostico di Manchester City-Napoli: per le quote inglesi favoriti ma...

Il conto è presto fatto. C’era una sola probabilità su 32 che il Napoli prendesse come avversario il Manchester City (36 le squadre che hanno preso parte al sorteggio della fase campionato della Champions League meno le 3 altre italiane) e per Kevin De Bruyne, neoacquisto degli azzurri partenopei, il debutto nella più prestigiosa competizione continentale è proprio all’Etihad Stadium (il suo stadio per una vita), proprio contro la formazione nella quale giocava fino a un paio di mesi fa.