Come finirà Newcastle-Barcellona? Ecco il parere dei bookmaker

Altra sfida interessantissima della serata è sicuramente Newcastle-Barcellona con i blaugrana che iniziano per la trentesima volta consecutiva la più prestigiosa competizione continentale.

Vince il Barcellona? Che quota per il 2!

I Magpies” si avvicinano a questa delicatissima sfida dopo un avvio di stagione modesto (2 punti nelle prime 3 giornate di Premier League).

Poi, sabato scorso, finalmente il primo successo anche se di misura (1- 0) contro i Wolves. Il Barcellona è invece partito come un treno collezionando 3 vittorie (contro Maiorca, Levante e il più recente 6-0 al Valencia) e un pareggio nei primi 4 turni de LaLiga.

Il Newcastle rende al meglio davanti ai suoi tifosi ma contro i catalani il compito si presenta davvero arduo.

In sintonia con le quote si parte con il segno 2 che intriga molto visto il premio decisamente superiore al doppio della posta.

Per la precisione, è pagato 2.32 da Cplay e Begamestar, 2.25 da Elabet.