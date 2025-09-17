Champions League, Eintracht-Galatasaray: ecco gli esiti (per le quote) più probabili

La stagione, per l’ Eintracht , era iniziata nella maniera migliore. Un 5-0 nel turno inaugurale della Dfb Pokal (ma al modestissimo Engers) seguìto però dalle due vittorie contro Werder (4-1) e Hoffenheim (3- 1) nelle prime due giornate della Bundesliga . Poi, nell’anticipo di venerdì scorso, è arrivato il ko (1-3) a Leverkusen che ha ridimensionato le quotazioni dell’undici di Francoforte.

Segno 1 e Goal: le migliori quote dei bookmaker

Contro le “Aspirine” comunque 13 tiri complessivi ma soltanto 2 nello specchio della porta a conferma che la fase offensiva dell’Eintracht ha un discreto potenziali (anche se, in questa specifica occasione, non è stata un esempio di precisione).

Giovedì sera per i tedeschi c’è il debutto in Champions League contro il Galatasaray che ha all’attivo un pokerissimo di vittorie nelle prime cinque esibizioni di campionato senza però incontrare nessuna formazione tra quelle un po’ più forti sotto il profilo tecnico.

Ben 15 le reti realizzate in questi 450 minuti e soltanto una incassata rappresentano comunque un piccolo riferimento che merita di essere considerato.

In Europa, e in trasferta, il Galatasaray non ha mai brillato troppo (nelle 6 gare esterne dello scorso anno ha rimediato 3 pareggi e 3 sconfitte) e questo dato contribuisce a spingere il pronostico in direzione dell’Eintracht. Il segno 1 è quotato a 2.05 da Cplay e Begamestar, a 2.10 da Bet365.

I tedeschi sono andati sempre a segno in questo avvio di stagione, la formazione turca pure... quindi anche il Goal merita molta considerazione.

Almeno una rete per parte vale 1.45 per Cplay e Begamestar, 1.44 per Bet365 e 888Sport.