Il pronostico di Lecce-Cagliari, le quote dell'anticipo di Serie A

Le prime della classe, in Serie A , hanno 9 punti (Napoli e Juventus), le ultime uno soltanto (Pisa, Parma e Lecce) e in mezzo ci sono tutte le altre. Tra queste, quasi proprio a metà, con 4 punti c’è il Cagliari che stasera apre la quarta giornata di campionato giocando l’anticipo del venerdì al Via del Mare contro il Lecce .

Quanti gol al Via del Mare? Ecco il consiglio

Un Lecce che, come è stato accennato, naviga in acque pericolosissime ed è ancora alla ricerca della prima vittoria in questo torneo. All’esordio i salentini hanno pareggiato a reti inviolate a Marassi contro il Genoa e sono andati due volte ko prima contro il Milan (0-2 in casa) e poi contro l’Atalanta (1-4 a Bergamo).

Non solo ancora nessuna vittoria ma anche una rete soltanto all’attivo, una situazione preoccupante alla quale Eusebio Di Francesco dovrà cercare di mettere rimedio in fretta.

Il Cagliari ha pareggiato all’esordio con la Fiorentina, ha perso poi di misura a Napoli (ma a tempo praticamente scaduto) e ha finalmente conquistato i 3 punti all’ultima uscita regolando 2-0 il Parma. Il match di stasera si presenta equilibratissimo e l’Under 2,5 sembra l’esito più adatto per l’occasione.

Massimo due reti al Via del Mare è un'ipotesi offerta a 1.47 da Cplay e Begamestar, a 1.46 da Bwin, a 1.40 da LeoVegas.