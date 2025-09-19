Pronostico Frosinone-Sudtirol, le quote del match tra Alvini e Castori

Dopo tre turni, in Serie B, non ci sono squadre a punteggio pieno. Quelle che hanno fatto meglio delle altre (e guidano la classifica) sono Modena, Cesena, Palermo e Frosinone che hanno messo insieme 7 punti come ovvia conseguenza di un pareggio incastrato in mezzo a due vittorie (per tutte l’andamento è stato identico). Stasera, nella coppia di anticipi in programma, scenderanno in campo proprio due di queste squadre di testa affrontando avversarie sulla carta abbordabili.
Un esito è gradito a entrambe: ecco quale
Si inizia alle 19 con Frosinone-Sudtirol. Dei ciociari e della loro posizione di classifica si è detto (mancherebbe soltanto aggiungere che hanno complessivamente realizzato 3 reti senza averne incassata alcuna) mentre la formazione altoatesina segue nel gruppo di quelle che hanno un pareggio, una vittoria e una sconfitta all’attivo (4 punti in tutto) con un bilancio tra reti fatte e reti subìte in assoluto equilibrio (4 e 4).
Il Frosinone torna a giocare in casa (dove all’esordio aveva battuto 2-0 l’Avellino) dopo due esibizioni in trasferta mentre il Sudtirol affronta la sua seconda gara esterna dopo aver pareggiato la prima (1-1) a Catanzaro.
Per i ciociari si contano finora 3 Under 2,5 in 3 partite mentre i loro avversari vengono da 2 Under 2,5 di fila. Un esito a questo punto abbastanza familiare per entrambe le compagini e, probabilmente, adatto anche alla sfida di stasera.
L'Under 2,5 è offerto a 1.57 da Cplay, Begamestar, 888Sport e Bet365.