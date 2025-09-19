Pronostico Frosinone-Sudtirol, le quote del match tra Alvini e Castori

Dopo tre turni, in Serie B, non ci sono squadre a punteggio pieno. Quelle che hanno fatto meglio delle altre (e guidano la classifica) sono Modena, Cesena, Palermo e Frosinone che hanno messo insieme 7 punti come ovvia conseguenza di un pareggio incastrato in mezzo a due vittorie (per tutte l’andamento è stato identico). Stasera, nella coppia di anticipi in programma, scenderanno in campo proprio due di queste squadre di testa affrontando avversarie sulla carta abbordabili.