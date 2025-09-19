Pronostico Verona-Juventus: Tudor cerca il poker, Vlahovic in pole per il gol all'Hellas

Battere il Verona e godersi il primato solitario della classifica almeno fino a lunedì sera, quando il Napoli giocherà contro il Pisa. La Juventus di Tudor è attesa, sabato alle 18, dal Verona di Zanetti , che nelle prime tre giornate ha raccolto due punti e segnato un solo gol, contro l'Udinese.

Juve favorita: le quote dei bookie per il 2

La Juve vista in Champions è stata un po' un copia e incolla di quella ammirata con l'Inter: determinata e intraprendente, accettando il prezzo da pagare ovvero i (tanti) gol subiti.

L'Hellas contro la Cremonese ha creato tanto con la coppia Orban-Giovane nuova di zecca ma di gol neanche l'ombra. In più, gli scaligeri devono anche fare i conti con la storia. Hanno infatti perso a zero sei delle ultime sette partite giocate contro la Juventus, pareggiando la "settima" (17 febbraio 2024) per 2-2.

Il pronostico sorride dunque alla squadra di Tudor, che ha allenato il Verona nella stagione 2021/22. Il segno 2 si può giocare a 1.55 su Cplay, Begamestar e Snai, a 1.52 su Sisal.

L'1 del Verona può arrivare a rendere fino a 7 volte la posta.

Vlahovic marcatore

Contro l'Inter non ha inciso, contro il Borussia Dortmund invece sì: due gol e un assist per Dusan Vlahovic, che ha segnato 6 gol in carriera al Verona.

Il sigillo del serbo è quotato a 2.50 da Cplay e Begamestar, a 2.40 invece da Elabet.