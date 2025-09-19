Torino-Atalanta, l’ex Zapata cerca l’ottavo gol contro la Dea

Obiettivo continuità per Torino e Atalanta , che si affrontano domani pomeriggio in casa dei granata . La scorsa settimana le due squadre hanno centrato la prima vittoria in campionato, battendo rispettivamente Roma e Lecce.

My Combo: la sintesi su Torino-Atalanta

In settimana pesante stop (ma preventivabile) contro il Psg in Champions per la Dea di Juric, che torna a Torino da avversario dopo averlo allenato dal 2021 al 2024. Il tecnico croato avrà dunque una carica in più nel motivare i suoi, usciti sconfitti dalla Torino granata negli ultimi due precedenti. Il punto di partenza della My Combo elaborata da SisalTipster prevede l’Atalanta imbattuta all’Olimpico Grande Torino.

Nell’esordio in Coppa Italia contro il Modena così come in Serie A: con il Toro in campo, finora c’è sempre stata una squadra che non ha segnato. Al contrario, i bergamaschi contro Pisa, Parma e Lecce hanno realizzato e subìto almeno un gol. Nella My Combo trova il suo posto questo secondo scenario, piuttosto credibile in una sfida tra due squadre a caccia del bottino pieno per risalire in classifica.

Tra i tanti ex della sfida ne spicca uno, Duván Zapata. Il colombiano ha segnato ben sette gol da avversario della Dea e, in attesa di trovare la migliore condizione, mette il mirino sugli orobici.

In difesa le due squadre hanno giocatori dal fisico imponente. Categoria in cui si iscrive anche Saul Coco, fin qui sempre utilizzato da Baroni. Occhio però alla punta delle frecce dell’attacco bergamasco. Saul Coco c’è, un cartellino, magari, anche.

In sintesi, ecco la visione My Combo di Torino-Atalanta secondo SisalTipster:

1) Atalanta non perde 2) Entrambe a segno 3) Zapata a segno 4) Coco cartellino.

My Combo: la sintesi su Lazio-Roma

Un brutto ko da lasciarsi alle spalle, senza possibilmente rimpiangere gli infortunati. Il derby della Capitale sarà il comune compagno di viaggio di due opposte fazioni, domenica all’ora di pranzo, pronte a vivere col fiato sospeso quella che è molto più di una partita di calcio.

Da un lato i biancocelesti, “padroni di casa”, che si affidano al maestro Sarri (4 vittorie su 6 stracittadine capitoline) per tornare a festeggiare un successo sfuggito negli ultimi tre confronti con i giallorossi: due vittorie della Roma e un pareggio. Proprio un risultato di parità, alla luce dell’equilibrio che da sempre caratterizza il derby capitolino, è il punto di partenza della My Combo targata SisalTipster per Lazio-Roma.

Per trovare l’ultimo derby con almeno tre reti totali bisogna riavvolgere il nastro al 20 marzo 2022, Roma-Lazio 3-0. Da lì in poi, tra campionato (sei volte) e Coppa Italia, si registrano ben sette partite consecutive chiuse con massimo due gol. Un trend che, secondo la visione My Combo di questa sfida, può essere confermato.

Nella partita a scacchi dell’Olimpico chi può giocare un ruolo importante è Pedro, ex giallorosso, che ha già colpito la sua ex squadra. Sarri potrebbe dare minutaggio importante allo spagnolo, pronto a ripagare la fiducia del suo allenatore con gol o assist. Escluso inizialmente contro il Torino, Evan Ferguson (complice l’assenza di Dybala) dovrebbe tornare dal primo minuto al centro dell’attacco giallorosso. La My Combo si chiude con una cartolina dall’Irlanda, con tanto di esultanza di Ferguson.

In sintesi, ecco la visione My Combo di Lazio-Roma secondo SisalTipster:

1) Pareggio 2) Meno di tre reti segnate 3) Pedro gol o assist 4) Gol Ferguson.