Manchester City, dopo Conte l'esame Arteta: il pronostico

Chi è favorito tra Arsenal e City? Cosa dicono le quote

In Premier League i Citizens si sono rimessi in carreggiata battendo nettamente per tre a zero i rivali del Manchester United, con un super Haaland (doppietta) in vetrina. In precedenza, però, avevano perso contro Tottenham e Brighton, facendo riemergere qualche fantasma apparso lo scorso anno.

Di vero esame si può parlare anche per l’Arsenal di Arteta, che si presenta alla sfida dell’Emirates (domenica alle 17.30) con tre punti in più rispetto al City.

Perchè i Gunners non sono a punteggio pieno dopo quattro turni? Colpa del Liverpool, che grazie ad una prodezza di Szoboszlai si è aggiudicato lo scontro diretto giocato ad Anfield contro Odegaard e compagni. In casa, però, i londinesi sono stati fin qui perfetti: 8-0 complessivo contro Leeds e Nottingham Forest, e in precedenza un successo (sofferto) per 1-0 a casa del Man United.

Il fattore campo strizza l’occhio all’Arsenal, che non perde contro il City dal 26 aprile 2023. Da lì in poi, due vittorie dei Gunners e tre pareggi (al 90’).

Il segno 1 è offerto a 1.88 da Cplay e Begamestar, a 1.87 da LeoVegas, a 1.85 fa Bet365. Il 2 del City sale a 3.85 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, mentre per 888Sport vale 3.80.

In fatto di gol segnati le due squadre praticamente si equivalgono, l’Arsenal è davanti di un gol (9 a 8). Molto meglio i londinesi, invece, in fatto di gol subiti: soltanto uno, contro i quattro incassati dai blu di Manchester.

Arteta contro Guardiola: la sfida nella sfida

Arsenal-Manchester City sarà anche la loro partita, Arteta contro Guardiola. Allievo contro maestro. Il computo vede Guardiola “doppiare” Arteta: 8 successi il primo, 4 il secondo, che però si è aggiudicato in maniera perentoria quello più recente: 5-1 il 2 febbraio, sempre a Londra.

Un simile ko da vendicare rende ancor più affascinante questo scontro diretto tra due squadre che puntano con decisione al trono d’Inghilterra.

Nel doppio precedente dello scorso campionato sia Arsenal che City andarono a segno. Una statistica che si scontra con il dato più recente messo sul piatto dai Gunners. Nelle loro 4 gare fin qui giocate almeno una porta è rimasta inviolata.

Primo esito Goal per i londinesi? Un'eventualità offerta a 1.70 da Cplay e Begamestar, a 1.65 da 888Sport.