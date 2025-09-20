Pronostico Fiorentina-Como, meglio Kean o Nico Paz? Le quote

Per due squadre che, come Fiorentina e Como , ambiscono a traguardi importanti, il bottino (rispettivamente) di 2 e 4 punti è piuttosto magro. Tutta da seguire dunque la sfida tra gli uomini di Pioli e quelli di Fabregas , in programma domenica 21 settembre alle 18. Ecco quote e pronostico del match.

Kean marcatore: le quote dei bookmaker

La Fiorentina si presenta a questa sfida con due punti in classifica contro i 4 del Como (3 Under 2,5 in altrettante partite di campionato), reduce dal pari-beffa contro il Genoa.

La squadra lariana ha brillato solo a tratti, il migliore per distacco è stato Nico Paz (due super gol e un assist finora). Sponda viola Kean, smarcatosi dalla febbre, è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle, segnando il primo gol in questo campionato.

Per la cronaca, un gol del bomber viola e della nazionale azzurra è offerto a 3.25 da Cplay e Begamestar, a 3.00 da Elabet.

Per la vittoria finale i bookie vedono i viola appena favoriti, a 2.60, contro il 2.75 previsto per il 2 (la X si attesta su quota 3.20).

In una sfida equilibrata come questa si può considerare, in sede di pronostico, una combo.

La 1X+Over 1,5 è quotata a 2.02 da Cplay e Begamestar, a 1.95 da Elabet, a 1.80 da Sisal.