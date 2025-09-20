Pronostico Inter-Sassuolo, Chivu favorito ma occhio ai precedenti e... a Berardi

Quando c'è il Sassuolo di Berardi l' Inter non può stare tranquilla. Lo dicono gli ultimi due precedenti , che hanno visto trionfare i neroverdi , e questo rappresenta un monito per Chivu dopo la bella vittoria in Champions sul campo dell' Ajax . Ecco quote e pronostico di Sassuolo-Inter , in programma domenica 21 settembre alle 20.45.

Inter in vantaggio al riposo? Le quote dell'1 primo tempo

Espugnare Amsterdam è ciò che serviva per risollevare morale e autostima nerazzurra dopo i ko contro Udinese e Juventus.

Ora vietato fermarsi, contro un Sassuolo che ha alle spalle la vittoria di carattere ottenuta a spese della Lazio. Occhio al dato: finora il Sassuolo ha segnato 3 reti, tutte nella ripresa, l'Inter invece è sempre andata a segno almeno una volta prima del riposo. Un trend, quest'ultimo, che secondo i bookie verrà confermato.

L'Over 0,5 casa 1° tempo paga circa 1.40 mentre optando per il segno 1 al termine della prima frazione l'offerta è di 1.65 su Cplay e Begamestar, 1.67 su Sisal.

Marcatori: occhio a Berardi e all'ex Frattesi

Con otto vittorie e otto gol segnati in sedici sfide contro i nerazzurri, è senza dubbio Domenico Berardi la principale insidia per la difesa nerazzurra.

Berardi marcatore è un'ipotesi offerta a 5 (quota interessante, è anche rigorista) da Cplay e Begamestar, a 4.75 da Elabet.

Partita da ex per Davide Frattesi, per il centrocampista la firma sul tabellino marcatori è proposta a 4 da Cplay e Begamestar, a 3.45 da Elabet.