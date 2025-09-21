Napoli-Pisa, il pronostico: Conte a caccia del primo posto in classifica

Le speranze alla vigilia erano tante ma la trasferta a Manchester che segnava il ritorno del Napoli in Champions League è durata, in pratica, più o meno una ventina di minuti. Fino a quando il fallo di Di Lorenzo su Haaland è costato il cartellino rosso al difensore partenopeo costringendo Conte a tirar fuori De Bruyne (per il quale c’era grande attesa visto che tornava a giocare contro la sua ex squadra) e a continuare la sfida in 10 contro 11. Troppo per sperare in un lieto fine e così il 2-0 finale ha premiato Guardiola lasciando al Napoli l’amaro in bocca.

Napoli-Pisa, i consigli su cosa giocare

Una situazione alla quale McTominay e compagni possono subito reagire visto che lunedì sera, in chiusura di quarto turno di campionato, al Maradona arriva il Pisa e, complice il pareggio di sabato della Juventus, una vittoria proietterebbe gli azzurri da soli in cima alla classifica.

Il Pisa, dal canto suo, è ultimo con un solo punto all’attivo (pareggio a Bergamo al’esordio) e affronta un avversario già forte di suo ma con anche la voglia di dimenticare il ko europeo.

I toscani hanno fin qui realizzato una sola rete, sono reduci da 3 Under 2,5 di fila e non hanno ancora mai visto un segno 1, né a metà gara né al 90’ (nessuna vittoria in casa ma anche mai in vantaggio in casa o sotto nel punteggio in trasferta all’intervallo).

Con l’1 finale che non sembra in discussione si potrebbe provare l’accoppiata parziale/finale 1/1 oppure il NoGoal (quota 1.50), da solo o in combo con il segno 1.

Il parziale/finale 1/1 è offerto a 1.73 da Cplay e Begamestar, a 1.72 da Netwin e Betsson.