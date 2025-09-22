Pronostico Norrkoping-Aik, occhio alla combo

Dal Portogallo ci si sposta in Svezia per uno dei due posticipi di Allsvenskan in programma oggi. Si tratta di Norrkoping-Aik con l’undici di casa alla ricerca di punti che possano allontanarlo il più possibile dal terz’ultimo posto (al momento ce ne sono soltanto 4) e quello ospite che punta al secondo posto cercando di tenere lontano il Gais che prova a insidiargli il terzo.

Match con tante reti? Occhio alla combo

Nel match d’andata, a campi invertiti, l’Aik si è imposto per 4-3 e negli ultimi 7 precedenti, tranne uno, le reti tra queste due squadre non sono mai mancate.

I presupposti sembrano esserci anche stasera con l’Over 2,5 e il Goal in grado di fare la loro apparizione.

Per chi vuole provare la combo formata, appunto, dal Goal e dall'Over 2,5, l'offerta di Cplay e Begamestar è pari a 2.18, Elabet si ferma invece a 2.03.