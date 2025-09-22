Super Lig, quote ok per il Galatasaray contro il Konyaspor

Dopo il pesante ko in Champions League (1-5) per mano dell’ Eintracht , il Galatasaray si rituffa in campionato dove, dopo 5 giornate, viaggia a punteggio pieno con 15 punti, 15 reti realizzate e soltanto una incassata.

Segno 1+Over 2,5: le quote dei bookmaker

Nel posticipo di stasera riceve il Konyaspor che di punti ne ha 7 (ma anche una partita in meno) con 9 reti all’attivo e 4 al passivo. All’ultima uscita il “Gala” ha fatto registrare il primo Under 2,5 della stagione ma può subito ritornare all’esito preferito. L’1 paga poco, meglio la combo 1+Over 2,5.

Questa opzione è proposta a 1.50 da Cplay e Begamestar, a 1.42 invece da Elabet.