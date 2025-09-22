Pronostico Cagliari-Frosinone, ecco il segno che si lascia preferire

Vince il Cagliari? Ecco quanto vale l'1 per i bookie

Nel primo agli isolani è andata abbastanza bene. Avevano di fronte l’Entella e dopo essere passati in vantaggio in chiusura di primo tempo, a pochi minuti dalla fine hanno fallito un calcio di rigore regalando, subìto dopo, con un autorete il pareggio ai liguri.

Ai rigori un solo errore per i rossoblù, due per l’Entella e Cagliari avanti. Anche il Frosinone ha superato il primo turno con qualche brivido. I ciociari sono scesi in campo all'U-Power Stadium e, nonostante i numeri della partita siano stati quasi tutti a favore del Monza, l’undici laziale, al 92’, con il suo unico tiro nello specchio della porta, è riuscito a qualificarsi al turno successivo.

Ovvero alla sfida di oggi contro il Cagliari. Le due formazioni arrivano a questo match con un curriculum recente più che discreto. Il Cagliari ha perso, all’ultimo secondo, soltanto a Napoli contro i campioni d’Italia mentre il Frosinone, con 3 vittorie e 2 pareggi nei primi 5 impegni stagionali, è ancora imbattuto.

La differenza di categoria però c’è e potrà senz’altro fare la differenza. Anche se la Coppa Italia spesso regala delle sorprese qui è il segno 1 che si lascia preferire.

La vittoria del Cagliari si può giocare a 1.70 su Cplay e Begamestar, a 1.68 su Bwin. Il pareggio è in lavagna a 3.55 mentre il 2 arriva a rendere fino a 5 volte la posta.