Pronostico Levante-Real Madrid, Xabi Alonso vuole mettere la sesta

© EPA
Turno infrasettimanale per LaLiga che apre con un poker di partite tra cui spicca Levante-Real Madrid.
Vince il Real e...
La formazione di casa è reduce dalla sua prima vittoria ma resta relegata nei quartieri più bassi della classifica mentre il Real, a punteggio pieno (15 punti nelle prime 5 giornate), guida già da solo la graduatoria.
Sono 9 le reti fatte e subìte dal Levante mentre le “Merengues” ne hanno 10 all’attivo e 2 al passivo.
C’è poco da dire... combo 2+Over 2,5. Un'opzione offerta a 1.67 da Cplay e Begamestar, a 1.65 da Elabet.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse