Europa League, il pronostico di Nizza-Roma: Gasperini cerca i primi tre punti

La Roma vince in Francia? Quanto vale il 2 per i bookie

Non ci sono precedenti ufficiali tra Nizza e Roma, l'unico confronto tra le due formazioni risale al 23 luglio 2022, in amichevole: Roma-Nizza finì 1-1.

Inizio di stagione non proprio esaltante da parte dei francesi. Il Nizza, infatti, ha subìto gol in sei delle prime sette partite ufficiali, facendo registrare uno score di cinque sconfitte (due delle quali negli spareggi per accedere alla Champions, contro il Benfica) e due vittorie.

La Roma, finalista perdente nell’edizione 2022/23 di Europa League, come detto ha alle spalle il successo nel derby della Capitale. Curiosità, è stata la quarta partita su quattro chiusa dalla Roma con un solo gol in partita (somma gol 1). Detto in estrema sintesi: più spregiudicato il Nizza, cinica e solida la Roma. I giallorossi vinceranno in Francia?

Il segno 2 si può giocare a 2.25 su Cplay e Begamestar, a 2.20 su Bet365, LeoVegas e Snai.

La Roma che segna uno o due gol all'Allianz Riviera (esito Multigol Ospite 1-2) vale 1.61 per Cplay e Begamestar, 1.58 per Elabet.