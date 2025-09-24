Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
Leggi il giornaleABBONATI

Pronostico Betis-Nottingham Forest, ecco un esito dalla quota interessante

Avvio di stagione complicato per gli inglesi, che debuttano in Europa League a Siviglia
2 min
BetisNottinghampronostico
Pronostico Betis-Nottingham Forest, ecco un esito dalla quota interessante© EPA

Un avvio di stagione disastroso per il Nottingham Forest che aveva illuso all’esordio in campionato battendo 3-1 il sempre ostico Brentford ma che è poi crollato nelle esibizioni successive collezionando 2 pareggi (contro Crystal Palace e Burnley) e 3 sconfitte (compresa l’eliminazione in EFL Cup per mano del modestissimo Swansea).

Vince il Betis? Ecco il parere dei bookmaker

Stasera per il Forest il debutto anche in Europa League con la difficile trasferta a Siviglia contro il Betis. Un Betis che finora, ne LaLiga, ha perso soltanto contro l’Athletic Bilbao mettendo insieme, per il resto, 3 pareggi e 2 vittorie (3-1 alla Real Sociedad nell’ultimo turno).

Betis sempre a segno in tutti gli incontri fin qui disputati (comprese le amichevoli estive) e Nottingham che invece non è riuscito a conquistare una vittoria neanche nelle gare di precampionato.

I sivigliani nelle prime 3 giornate de LaLiga hanno collezionato 3 esiti Under 2,5 ma nei 3 successivi (gli ultimi 3) hanno invertito la tendenza proponendo 3 Over 2,5.

Con queste premesse, e vista anche la quota abbastanza interessante, si potrebbe provare a puntare sul segno 1.

La vittoria del Betis si gioca a 2.14 su Cplay e Begamestar, a a 2.12 su Unibet, a 2.10 su Bet365. Il 2 del Forest vale mediamente 3.20 volte la posta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse