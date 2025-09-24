Pronostico Betis-Nottingham Forest, ecco un esito dalla quota interessante

Un avvio di stagione disastroso per il Nottingham Forest che aveva illuso all’esordio in campionato battendo 3-1 il sempre ostico Brentford ma che è poi crollato nelle esibizioni successive collezionando 2 pareggi (contro Crystal Palace e Burnley) e 3 sconfitte (compresa l’eliminazione in EFL Cup per mano del modestissimo Swansea).