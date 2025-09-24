Pronostici Europa League, cosa giocare in Friburgo-Basilea

Dalla Spagna alla Germania con il Friburgo che apre la sua esperienza europea ospitando il Basilea . Gli elvetici hanno perso il playoff di Champions League con il Copenhagen (1-1 in casa e 0-2 al Parken Stadion) scendendo nella competizione inferiore.

Per le quote Friburgo favorito

Nel loro campionato, dopo 6 turni, occupano la terza posizione con 12 punti all’attivo (4 vittorie e 2 ko). Merita risalto il fatto che, ad eccezione del già ricordato 0-2 di Copenhagen, il Basilea nelle altre 15 partite finora disputate (amichevoli precampionato incluse) ha sempre realizzato almeno una rete.

Il Friburgo ha iniziato la Bundesliga in maniera terrificante (2 sconfitte con 7 reti prese e solo 2 realizzate) ma si è poi rifatto nelle due gare successive conquistando 6 punti conditi da 6 reti all’attivo e solo una al passivo.

Per trovare un match nel quale la compagine della Foresta Nera sia rimasta a secco bisogna tornare all’8 marzo scorso (0-0 contro il Lipsia alla 25a giornata di campionato).

Tirando le somme sono buone le chances di registrare il segno 1 ma, probabilmente, sono ottime quelle a favore del Goal.

La vittoria del Friburgo è offerta a 1.67 da Cplay, Begamestar e Snai, il pareggio è quotato a 4.20 mentre il 2 paga mediamente 4.50.

Il Goal si può giocare a 1.55 su Cplay e Begamestar, a 1.52 su Sisal.