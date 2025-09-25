Europa League, tocca al Bologna! Il pronostico del match con l'Aston Villa

Al debutto in Europa League per il Bologna è al Villa Park di Birmingham e arriva subito dopo che gli emiliani, in campionato, hanno battuto al... 99’ il Genoa. Un risultato che si sposa perfettamente con l’altra vittoria in serie A, contro il Como, pure arrivata giocando davanti ai propri tifosi.

Quante reti al Villa Park? Ecco il consiglio

La nota dolente, anche in ottica sfida di stasera, riguarda le due trasferte effettuate fin qui in campionato dall’undici guidato da Vincenzo Italiano, due trasferte (contro Roma e Milan) perse entrambe con il risultato di 0-1. Però, osservando bene la situazione, si può dire che per il Bologna c'è anche una nota positiva e riguarda l’avvio di stagione disastroso dell’Aston Villa (primo avversario europeo) che in 6 partite ufficiali fin qui disputate non ha ancora mai vinto ed è stato anche già eliminato, per mano del Brentford, dalla Efl Cup.

In Premier League sono arrivati finora 3 pareggi e 2 sconfitte non avendo ancora affrontato nessuna delle squadre più blasonate del campionato inglese.

Un rendimento che si ripercuote ovviamente sulla classifica dove i “Villans” occupano al momento il penultimo posto con una (!) sola rete all’attivo e 5 al passivo.

Fin qui un solo Over 2,5 e tutti Under 2,5 per l’Aston Villa, un solo Over 2,5 e tutti Under 2,5 per il Bologna... ci sta l’Under 2,5 pure stasera: un esito offerto a 1.72 da Cplay e Begamestar, a 1.70 da Snai.