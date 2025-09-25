Come finisce Stoccarda-Celta Vigo? Ecco il pronostico del match

Un'altra sfida interessante della serata è Stoccarda-Celta Vigo con la formazione tedesca che va decisamente meglio in casa (2 gare, 6 punti in Bundesliga alla MHP Arena).

Vince lo Stoccarda? Ecco le migliori quote per il segno 1

Una squadra, quella guidata da Hoeness, che è comunque riuscita ad andare sempre a segno almeno una volta in tutti gli incontri ufficiali fin qui disputati e che proverà a fare lo stesso anche contro il Celta che arriva a questa sfida di Europa League avendo sempre incassato almeno una rete nelle 6 gare de LaLiga finora giocati.

Gli spagnoli non hanno ancora mai vinto un incontro e vengono da 5 pareggi per 1-1 consecutivi.

In sintonia con le quote piace il segno 1, offerto a 1.91 da Cplay e Begamestar, a 1.87 da Netwin e Betsson, a 1.85 da Snai e Bet365.