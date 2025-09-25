Rangers-Genk, quote equilibrate: l'esito da giocare è...

Un’altra delle sfide di stasera è quella di Ibrox dove i Rangers ospitano il Genk . Una sfida tra formazioni che procedono davvero sotto tono con i Rangers addirittura penultimi in classifica nel loro campionato con soli 4 punti conquistati nelle prime 5 partite (con 3 sole reti all’attivo e 5 al passivo).

Segnano entrambe? Ecco la quota dell'esito Goal

Che l’annata potesse non essere quella giusta si era già intuito dall’esito del playoff di Champions League perso malamente dagli scozzesi (1-3 in casa e... 6-0 in trasferta) contro il Club Brugge ma tutti si aspettavano una ripresa che non c’è stata.

In soccorso dell’undici di Glasgow arriva il poco o nulla all’attivo dei primi avversari in questa Europa League. Il Genk, infatti ha giocato 8 gare di Jupiler League ed occupa il terz’ultimo posto in classifica con soli 8 punti conquistati e un bottino di 10 reti fatte e 12 subìte.

Nonostante ciò i belgi non sono andati a segno soltanto in una occasione per cui il Goal ci potrebbe stare. Almeno una rete per parte vale 1.62 per Cplay e Begamestar, 1.57 per Sisal.