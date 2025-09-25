Il segno 2 di Salisburgo-Porto? Ecco quanto vale per i bookmaker

Il Salisburgo aveva iniziato benissimo il suo campionato raccogliendo nelle prime 4 giornate 3 vittorie e un pareggio. Poi, inaspettato, il crollo... niente più successi ma un altro pareggio e due ko di fila negli ultimi 3 turni che hanno fatto precipitare i “Rot Bullen” al quarto posto in classifica (a meno 6 dalla capolista).

Porto favorito in Austria: le migliori quote per il 2

L’esordio degli austriaci in Europa League non è davvero dei più agevoli visto che alla Red Bull Arena, stasera, arriva il Porto che in questo avvio di stagione ha fatto cose straordinarie.

Ha infatti giocato 6 partite di campionato vincendole tutte (e i successi consecutivi diventano 8 se si considerano anche le due amichevoli estive giocate subito prima del via della Liga portoghese). Solo in campionato 15 reti realizzate contro una subìta, le stesse messe a segno dal Salisburgo (considerando anche qui solo il campionato) con la differenza, non da poco, che Bidstrup e compagni di reti ne hanno incassate 10.

L’ultima annotazione, doverosa, riguarda ancora il Salisburgo per ricordare che nei preliminari Champions è stato eliminato dal Club Brugge (0-1 in casa e 2-3 fuori) scendendo così di... competizione.

Per le quote il 2 ha maggiori probabilità di uscita rispetto agli altri due segni anche se il premio risulta decisamente interessante. Potrebbe valere la pena provarlo.

Il successo del Porto in Austria si gioca a 1.98 su Cplay e Begamestar, a 1.97 su LeoVegas e Snai.