Strasburgo-Marsiglia, quote e pronostico dell'anticipo di Ligue 1

Una partita vinta o persa in più evidentemente fa la differenza. E’ proprio quello che accade in Ligue 1 dove, nell’anticipo di stasera, si affrontano Strasburgo e Marsiglia con la squadra di casa prima in classifica con 12 punti e quella ospite che insegue con 3 lunghezze di svantaggio.

Vince il Marsiglia? Le migliori quote per il 2

Proprio in virtù del fatto che lo Strasburgo ha iniziato il torneo vincendo 4 gare (e perdendone una (2-3 nel principato di Monaco) mentre l’OM ha perso le due trasferte di Rennes e Lione (entrambe per 0-1) vincendo il trisi di incontri casalinghi che il calendario gli ha assegnato.

Restando al campionato sono 8 le reti all’attivo e 5 quelle al passivo fatte registrare finora dallo Strasburgo mentre il Marsiglia di reti ne ha realizzate 10 subendone 4. Il trend negativo in trasferta dell’undici guidato da De Zerbi ha avuto ulteriore conferma nell’esordio di Champions League al Bernabeu (1-2 con il Real Madrid ma con 2 rigori a favore degli spagnoli) ma non può essere dimenticata l’impresa di lunedì scorso, sebbene in casa, con la vittoria sul Psg per 1-0.

Un successo che aiuta a credere nei propri mezzi e, probabilmente, anche a credere che è possibile fare bottino pieno lontano dal Velodrome.

Con questa possibilità, tutt’altro che remota, si può provare a concedere fiducia al 2 con il Goal come alternativa.

La vittoria esterna del Marsiglia è offerta a 2.05 da Cplay e Begamestar, a 2.00 da 888Sport.

Il Goal è pagato 1.62 da Cplay e Begamestar, 1.61 da Bet365, 1.60 da LeoVegas.