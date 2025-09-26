Pronostico Girona-Espanyol, per i padroni di casa c'è uno "zero" da cancellare

Sei giornate di campionato andate in archivio e il Girona ancora non è riuscito a vincere la sua prima partita. Con zero vittorie all’attivo (e 2 pareggi) l’ultimo posto in classifica è inevitabile e nell’anticipo di stasera l’arrivo dell’Espanyol (attualmente quarto con 11 punti) non sembra in grado di modificare sensibilmente la situazione.