Pronostico Polonia-Italia, in palio la finale dei Mondiali di volley

A Manila le due nazionali più forti del mondo si giocano l'accesso all'ultimo atto
3 min
PoloniaItaliaVolley
Pronostico Polonia-Italia, in palio la finale dei Mondiali di volley© GALBIATI

Sarà ancora Polonia contro Italia. Le due nazionali si sfidano sabato 27 settembre (ore 12.30) a Manila per l'accesso alla finale dei Mondiali di volley maschile.

Chi vince tra Polonia e Italia? Cosa dicono le quote

Ad agosto, in Nations League, vinse la Polonia in tre set ma va ricordato come l'Italia si presenti al match da campione del mondo in carica, titolo vinto nel 2022 proprio contro la Polonia.

La nazionale di Fefè De Giorgi a Manila ha superato il girone come seconda alle spalle del Belgio, battuto nettamente nei quarti come nettamente aveva superato anche l'Argentina negli ottavi.

Percorso netto invece per la fortissima Polonia, che ha vinto le cinque partite fin qui giocate concedendo un set a Olanda a Canada.

Le quote vedono favorita la Polonia, il successo di Bartosz Kurek e compagni è offerto a 1.58 da Cplay e Begamestar, a 1.57 da Bet365 e Bwin.

Nella linea dell'Under/Over 183.5 punti totali l'esito Over si può provare a 1.76 su Cplay e Begamestar, a 1.80 su Sisal.

L'ipotesi di un match chiuso al quinto set vale circa 2.60 volte la posta.

