Pronostico Atletico Madrid-Real Madrid, che sfida tra Alvarez e Mbappè

Il derby di Madrid è il piatto forte della settima giornata de LaLiga spagnola . Il Real di Xabi Alonso ci arriva con il doppio dei punti in classifica rispetto all’ Atletico di Simeone , il cui bottino fin qui è a dir poco modesto: due vittorie, tre pareggi e una sconfitta.

Goal/No Goal e marcatori: consigli e quote

I Blancos viaggiano da soli in vetta alla classifica ma, a dire il vero, quello di domani pomeriggio è anche il primo vero match impegnativo per i Galacticos.

Da segnalare che il Real ha realizzato 9 dei 14 gol totali in trasferta e che l’Atletico ha segnato e subito almeno una rete in cinque delle sei partite fin qui giocate in campionato.

Dati che spingono il pronostico verso l’esito Goal, quotato a 1.55 da Cplay e Begamestar, a 1.52 da Sisal.

In un avvio di stagione sofferto per i Colchoneros, ha brillato la stella di Julian Alvarez: tripletta al Rayo. Il gioiello dell'Atletico e della nazionale argentina sul tabellino marcatori paga 3 volte la posta.

Offerta che scende a 2.25 per il gol di Kylian Mbappé, capocannoniere della Liga con 7 reti.