Pronostico Roma-Verona: ecco perchè giocare l'Over 1,5 Casa

Buona la prima in Europa League per la Roma di Gasperini : un 2-1 al Nizza che tiene alto il morale della truppa giallorossa, dopo la vittoria sulla Lazio nel derby . All'Olimpico arriva il Verona di Zanetti , ancora in cerca della prima vittoria in campionato: per gli scaligeri tre pareggi e una sconfitta, arrivata sempre nella Capitale, contro la Lazio.

Marcatori: la quota del gol di Ferguson

L'eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori per mano del Venezia certifica le difficoltà dell'Hellas, che ha tuttavia messo in difficoltà la Juventus al Bentegodi. Talentuosa ma un po' acerba la coppia formata da Giovane e Orban, che la solida difesa giallorossa (perforata una sola volta in campionato) è pronta a prendere in consegna.

La Roma in Serie A deve ancora segnare più di due gol in un singolo incontro, obiettivo di più facile realizzazione qualora si sbloccassero le punte di peso: Ferguson e Dovbyk.

In un incontro che vede la Roma favorita, secondo i bookmaker, per la vittoria, è da considerare l'Over 1,5 Casa.

Un esito offerto a 1.68 da Cplay e Begamestar, a 1.65 da Sisal.

Sul fronte marcatori nuova chance a Ferguson, un suo gol in qualsiasi momento del match si gioca a 2.60 su Cplay e Begamestar, a 2.50 su Elabet.

L'irlandese che segna il primo gol dell'incontro è un'eventualità da 4.50 volte la posta.