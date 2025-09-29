Pronostici Champions League, cosa giocare nel match tra Inter e Slavia Praga

Probabilmente saranno in pochi a ricordarlo ma nel mese di luglio del lontano 1938, a Praga, nell’andata dei quarti di finale dell’allora Mitropa Cup , la neoscudettata Inter (all’epoca era ancora l’Ambrosiana-Inter) affrontava lo Slavia Praga . Una sfida che si chiuse con il punteggio di 9-0 a favore dell’undici cecoslovacco, un ko che ancora oggi resta la peggior sconfitta di una squadra italiana in Europa.

Segnano entrambe? Le quote dei bookie per l'esito Goal

Quelli erano però altri tempi e adesso, evidentemente, è cambiata ogni cosa. L’Inter negli anni ha vinto praticamente tutto e rappresenta una realtà solida nel panorama calcistico internazionale. Probabilmente però, anche se a distanza di anni, la voglia di prendersi una rivincita per quella sconfitta non è passata e martedì sera, al Meazza, se ne presenta l’occasione.

Nel secondo impegno della fase campionato della Champions l’undici di Chivu affronta proprio lo Slavia che però, vale la pena sottolinearlo, nelle 18 partite della nuova stagione fin qui disputate (amichevoli precampionato comprese), è ancora imbattuto con un bilancio di 14 vittorie e 4 pareggi nell’ambito dei quali è sempre andato a segno almeno una volta.

L’Inter ha avuto un momento di sbandamento iniziale (dopo aver esordito in campionato con un 5-0 al Torino è incappata in 2 ko di fila contro Udinese e Juventus) ma ha poi vinto gli ultimi 3 incontri battendo prima l’Ajax ad Amsterdam nel debutto in Champions e poi Sassuolo e Cagliari in campionato.

Anche i nerazzurri sono sempre andati a segno finora e allora si parte con il segno 1 ma, probabilmente, si potrebbe anche tener d’occhio il Goal.

La vittoria dell'Inter è quotata a 1.33 da Cplay e Begamestar, a 1.32 da BetFlag e Snai, a 1.30 da LeoVegas.

Almeno una rete per parte al Meazza vale 1.85 per Cplay e Begamestar, 1.83 per Elabet.