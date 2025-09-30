Pronostico Chelsea-Benfica, ecco chi vincerà (per le quote) tra Maresca e Mourinho

Il secondo giro della più prestigiosa competizione continentale propone una sfida davvero suggestiva. Josè Mourinho , tornato alla guida del Benfica (dopo il ko all’esordio in Champions dei portoghesi, 2-3 in casa, contro il Qarabag), torna stasera anche a Stamford Bridge dove ha vinto, sulla panchina del Chelsea , 3 Premier League.

Momento delicato per i Blues ma...

I “Blues” attraversano un momento delicato. Dopo essere stati battuti dal Bayern (3-1) hanno perso i due successivi incontri di campionato contro Manchester Utd e Brighton (entrambi disputati però con un uomo in meno, dal 5’ il primo, dal 53’ il secondo). Una situazione che sicuramente non si ripeterà stasera e che mette l’undici londinese comunque nel ruolo di favorito.

Per le quote l’1 non sembra in discussione, impressione che si può condividere. La vittoria del Chelsea si gioca a 1.63 su Cplay e Begamestar, a 1.62 su Unibet, a 1.61 su Bet365.

Il pareggio è quotato mediamente a 4 mentre il blitz degli uomini di Mourinho vale circa 5 volte la posta.