Champions League, per le quote Napoli-Sporting finirà così...

Era il leitmotiv della gara di esordio in Champions del Napoli a Manchester contro il City e invece, dopo una ventina di minuti, l’espulsione di Di Lorenzo ha costretto Conte a sostituire De Bruyn e che quindi non ha potuto disputare la partita contro la squadra nella quale aveva giocato fino a neanche due mesi prima.

Vince il Napoli? Le migliori quote per il segno 1

Una partita finita poi anche male per gli azzurri partenopei che, in dieci, hanno resistito tutto il primo tempo ma hanno poi ceduto agli assalti dei “Citizens” finendo ko (0-2). Il ritorno in campionato è coinciso con il successo per 3-2 sul Pisa ma poi, domenica scorsa, è arrivato la prima sconfitta in campionato, 1-1 a San Siro contro il Milan.

Stasera per Politano e compagni l’esame di recupero con la prima esibizione europea di quest’anno al Maradona contro lo Sporting Lisbona.

Uno Sporting che ha invece iniziato benissimo la sua Champions rifilando un sonoro 4-1 al Kairat Almaty. I portoghesi in questo avvio di stagione hanno perso in tutto 2 partite (sulle 9 disputate). La prima, 0-1 contro il Benfica, che è costata la Supercoppa nazionale e la seconda, 1-2 contro il Porto, che costringe lo Sporting al secondo posto in campionato. Un avversario dunque da non prendere sottogamba anche se le quote concedono al segno 1 i favori del pronostico.

La vittoria del Napoli si può giocare a 1.88 su Cplay, Begamestar e Betsson, a 1.87 su LeoVegas. Il pareggio è quotato a 3.60 mentre il 2 dello Sporting rende circa 4 volte la posta.